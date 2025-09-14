Universidad de Chile logró una tremenda victoria en esta jornada dentro de la Supercopa, en el que los ‘Azules’ lograron imponerse por 3-0 ante Colo Colo y se coronaron como campeones de la competición.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador Gustavo Álvarez habló con TNT Sports y desmenuzó lo que significó esta tremenda victoria para el ‘Romántico Viajero’, la que le permite sumar un nuevo título con la U.

“Me parece que hubo una superioridad permanente, no observé un antes y un después por la expulsión, el equipo tuvo una muy buena respuesta desde el funcionamiento, la intensidad, generamos situaciones de gol durante todo el partido, es un resultado justo”, partió señalando Álvarez.

En esa línea, el DT destacó que era un partido trascendental para sus dirigidos, teniendo en consideración lo que era una especial definición ante su clásico rival, en la que finalmente logró este anhelado título.

Álvarez sumó un nuevo título en la U | Foto: Photosport

“Hay que ganar como sea, jugando bien siempre van a existir más posibilidades y fue lo que se hizo, entonces la finales son así. El camino más corto es jugando bien, no hay que traicionar la idea por ser un partido determinante”.

“Me parece que han pasado nueve meses de la fecha que se tenía que jugar, esto era un desempate del año pasado, que lo tenemos que contextualizar en esa fecha, de los dos campeones del año pasado, cuál era mejor, tocó que sea hoy, así que se disfruta de la misma manera, pero de una forma muy medida, nosotros en 72 horas tenemos que volver a jugar, hacerlo bien y ganar, ahora breve festejo y ya a descansar y preparar lo del jueves”, declara.

Finalmente, Álvare habló sobre lo que será esta recta final de la temporada para la Universidad de Chile, en la que se pone como próximo objetivo el superar la llave ante Alianza Lima y seguir firmes en su lucha en el torneo nacional, en la que avisa que pelearán hasta los último.

“Muy enfocado en Alianza, nosotros tenemos que superar esa llave y en el torneo, por más que el próximo partido está lejano, mientras nosotros tengamos posibilidades, vamos a pelear, por el compromiso de representar de la mejor forma y poner lo más alto al club“, cerró.