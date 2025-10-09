Pese a que deberá enfrentar partidos por la Liga de Primera, la Universidad de Chile continúa su camino en la Copa Sudamericana 2025 con un desafío importante: enfrentar a Lanús en las semifinales del torneo.

El cruce entre el Romántico Viajero y el Granate ha generado gran expectativa entre los aficionados chilenos y sudamericanos, dado el historial reciente de ambos equipos y su rendimiento destacado en la competencia.

La serie se jugará a ida y vuelta, con el primer partido en Santiago y el segundo en Buenos Aires. Estos duelos son clave para definir quién avanzará a la final del certamen continental, por lo que la cobertura mediática y el seguimiento de los hinchas serán fundamentales.

La U viene de eliminar a Alianza Lima, mientras que Lanús a Fluminense de Brasil | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ya hay transmisión para el partido entre la U y Lanús

En un torneo donde cada detalle cuenta, conocer los canales y plataformas de transmisión se vuelve esencial para que los seguidores no se pierdan ningún minuto de acción.

Lo cierto es que la CONMEBOL confirmó que los partidos de Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tendrán cobertura televisiva en dos plataformas distintas:

El partido de ida, que se disputará el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Nacional, será transmitido por DSports.

La vuelta, que se jugará el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Ciudad de Lanús, se podrá ver por Disney +, en la señal exclusiva de la plataforma de streaming.

Esta combinación de señales asegura que cada fanático de la U tenga la oportunidad de seguir a su equipo en una de las instancias más importantes de la competencia.