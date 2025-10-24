Universidad de Chile sufrió, pero logró empatar 2-2 ante Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul lamentó sus errores defensivos y deberá definir la llave en Buenos Aires.

En dicha revancha, la escuadra laica tendrá que poner especial atención en Rodrigo Castillo. La razón es más que evidente: convirtió los dos goles de la visita en el Estadio Nacional.

¿Cómo analizó el encuentro el goleador? Terminó con frustración en su ser. Presenció como los azules equipararon el cruce en el último minuto del enfrentamiento en Santiago.

En conversación con AS Chile, el futbolista argentino de 26 años lanzó: “Nos queda la bronca de que habíamos sacado una gran ventaja y no la pudimos aguantar“.

En dicha línea, el crack de los granates agregó: “Pero dentro de todo hicimos un gran partido, nos plantamos bien acá en la cancha de ellos y esperamos ganar en nuestra casa“.

Rodrigo Castillo analizó el partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús: (Imagen: Photosport)

Lanús y su brutal reclamo contra Universidad de Chile

Finalmente, la figura del cuadro trasandino le dejó una queja a los azules: hay que tener mesura para celebrar. No le gustó para nada cómo el local festejó el 2-2 en el minuto 90+9.

“Nos gritaron el gol de una forma que creo que no es la correcta. Nos miraron a nosotros y eso no es lo que hay que hacer, pero eso ya queda en ellos. Nosotros vamos a intentar ganarlo en casa”, cerró.