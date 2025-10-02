Corría 2023 cuando se jugó el sudamericano sub 17 donde destacó el 10 de la selección chilena, Ignacio Vásquez, jugador que hasta ese momento defendía la camiseta de Cobresal.

Universidad de Chile se movió rápido y consiguió la ficha del talentoso jugador que fue una de las revelaciones de ese torneo. Los azules decidieron llevarlo con calma y se integró al equipo sub 17, para luego subirlo a la categoría 19, donde tuvo como entrenador a Sebastián Miranda.

Con la llegada de Gustavo Álvarez al primer equipo, Nacho Vásquez comenzó a practicar con el primer equipo y hasta tuvo su debut en primera división. Además le marcó a Cobreloa y tuvo participación en la Copa Chile.

Precisamente ahí hubo un quiebre, su lesión ante Everton lo sacó de las canchas unas semanas y después le costó mucho volver a tener el protagonismo que había adquirido.

El 2025 jugó el sudamericano en Venezuela que clasificaba al Mundial sub 20. Chile jugó como preparación porque estaba clasificada, y Vásquez fue parte de ese proceso, sin embargo, Nicolás Córdova no lo nominó para la cita mundialista que se juega por estos días en nuestro país.

Paralelamente y pese a que se especuló que su no participación en la Roja era por una cuestión de peso, lo cierto es que su nula participación en el primer equipo de la U, fue el detonante para su marginación.

Ignacio Vásquez negocia su continuidad en Universidad de Chile.

¿Sigue Ignacio Vásquez en Universidad de Chile?

El mediapunta termina contrato el 31 de diciembre y pese que aún no hay noticias de renovación, BOLAVIP pudo averiguar que la intención de Vásquez es continuar en la U, aunque quiere jugar, y Gustavo Álvarez claramente este 2025 le da dado muy pocas oportunidades.

En el segundo piso del CDA manejan la opción de renovar a Nacho y, de seguir Gustavo Álvarez, buscar un préstamo para que se consolide como jugador, condiciones tiene de sobra.