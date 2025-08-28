Universidad de Chile tiene un motivo para celebrar tras la masacre contra Independiente de Avellaneda. Luego de una larga lucha, Gonzalo Alfaro recibió su alta médica.

Tras más de una semana batallando por su vida, el hincha de los azules que cayó al vacío -y que le provocó una fractura de cráneo- dejó el Hospital Pedro Fiorito con una sonrisa en su rostro.

La razón: los médicos le entregaron el visto bueno para abandonar las dependencias del recinto de salud y encaminar su retorno a Chile. Una satisfacción total para la institución.

Y cómo no, si era el último fanático internado tras la barbarie vivida en Buenos Aires. Durante las últimas horas, Pablo Mora también logró volver a su casa luego de recuperarse del politraumatismo sufrido.

De esta manera, Universidad de Chile comienza a dar vuelta la página, aunque no dejará en el olvido la pesadilla en el Estadio Libertadores de América. Todavía tiene que resolver un importante punto.

Con el alta médica de Gonzalo Alfaro, la hinchada de Universidad de Chile comienza a encontrar tranquilidad tras la pesadilla en Buenos Aires. (Photosport)

Universidad de Chile se jugará la clasificación

Cabe destacar que los azules tuvieron hasta este miércoles 27 de agosto para enviar sus alegatos a CONMEBOL. Tras dicho trámite, los clubes deberán presentarse a una audiencia presencial.

Esta última está fijada para el 2 de septiembre. Una vez concluido tal proceso, las autoridades dirimirán los castigos para ambos elencos involucrados en los hechos de violencia.