Independiente de Avellaneda, comandados por su presidente Néstor Grindetti, brindaron en el día de ayer una conferencia de prensa sencillamente para el ridículo, donde no asumió ningún tipo de culpas tras lo sucedido el pasado miércoles por la Copa Sudamericana.

El mandamás del cuadro que hace no mucho descendió a la Primera B, no gana un título local desde 2022 y lleva 35 años viviendo a la sombra de sus clásicos rivales cargó nuevamente contra Universidad de Chile y responsabilizó a los azules de los desmanes.

El que no dejó pasar las palabras de Grindetti fue Cristián Caamaño, periodista nacional quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura le respondió: “Este muchacho todavía en el estadio, no ha salido. Lleva una semana en el túnel del estadio de Independiente y no ha visto imágenes”.

Independiente sigue haciendo el loco. | Foto: Photosport

“Más allá de que él condene los hechos diciendo que ‘fueron delincuentes disfrazados de Independiente, nosotros no les dimos facilidad, no le permitimos atravesar el estadio, o decirle a la policía que liberara la zona, evacuamos correctamente a la gente de la U, jamás permitiríamos agresiones a hinchas visitantes’. Nada de eso”, agregó con ironía.

Caamaño desnuda la estrategia de Independiente para tratar de salir victoriosos en la CONMEBOL: “Solo insistir en una postura que es si me ahogo, no me ahogo solo. Él quiere ensuciar la cancha”, sumó el comunicador.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que el próximo martes habrá una audiencia en CONMEBOL donde estará presente la U e Independiente y podría haber novedades respecto a posibles castigos.

El posible rival de la U en cuartos de final

En caso de que la CONMEBOL determine que Universidad de Chile acceda a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tendrá que enfrentar a Alianza Lima en Perú y después la revancha en Chile.