Universidad de Chile está a horas de lo que es uno de los partidos más importantes de la temporada para el ‘Romántico Viajero’, en la que el elenco de Gustavo Álvarez quiere seguir haciendo historia en esta Copa Sudamericana, dejando en el camino a Alianza Lima y buscar entrar a semifinales.

En la antesala a este duelo, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para hablar del presente azul, en la que comentó lo que es el preocupante rendimiento de sus delanteros en esta etapa de la temporada.

“Le está costando a la U marcar diferencias en el rendimiento de sus delanteros, para mí antes de lesionarse el que mejor estaba era Di Yorio. Guerra jugó un gran partido de Colo Colo”, parte señalando Fouillioux.

Siendo más específico, se mantuvo en analizar el rendimiento del delantero Rodrigo Contreras, a quien en sus últimas actuaciones lo ha visto bastante errático, señalando que sin duda es el momento más crítico del ex Everton de Viña del Mar en los ‘Azules’.

Contreras no vive un buen momento en la U | Foto: Photosport

“El Tucu Contreras está jugando mal, entró mal el otro día, está decididamente en un momento malo, diría que es su momento más flojo en la U”, remarca.

Concluyendo, Fouillioux indica que el ‘Tucu’ Contreras posee muchas características que le puede aportar a la Universidad de Chile, pero que hoy en día, no está siendo para nada determinante en la U y así lo ha visto reflejado en los últimos duelos.

“Él tiene recursos para jugar mejor, no digo que es el jugador más técnico del mundo, pero es un jugador que se apoya bien, que aguanta bien la pelota de espalda, tiene buena zurda, tiene buen juego aéreo y no está siendo importante en ninguna faceta del ataque”, cerró.