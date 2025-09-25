Universidad de Chile prepara sus últimos detalles para lo que será su vital compromiso que tiene en esta jornada ante Alianza Lima, en la que el equipo de Gustavo Álvarez buscará conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El conjunto azul quiere seguir haciendo historia en el torneo continental y para esto, deberá dejar en el camino al conjunto peruano, en un partido que promete ser de alto impacto.

Previo a este compromiso, el ídolo azul Luis Musrri conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a lo que es el presente de la U, en la señaló que extraña el buen rendimiento de una pieza fundamental en el equipo: Leandro Fernández.

“Lo de Fernández, para mí es el que más extraño en la Universidad de Chile, por su irreverencia, lo extraña la U, ojalá pueda recuperar su nivel porque ahí ganaría un jugador más inventivo en los últimos metros”, declara.

Musrri extraña a Fernández en la U | Foto: Photosport

Musrri lamenta que no haya llegado Vargas

Finalmente, Musrri comentó lo que fue la novela del pasado mercado de pases y que tenía como protagonista a Eduardo Vargas, en la que siente que ‘Turboman’ hubiera encajado perfecto en el estilo de juego que hoy tiene la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez.

“Cómo está jugando la U hoy día, con el esquema y de tanto posesión de balón, no tanto juego directo y con la posición de pelota que tiene con Aránguiz, Altamirano, le hubiese venido muy bien Vargas, hubiera sido un buen complemento, pero ya no está”, cerró.