Universidad de Chile sigue saboreando lo que es la obtención de la Supercopa en la que los ‘Azules’ tuvieron una tarde soñada y golearon por 3-0 a Colo Colo, levantando este importante título del fútbol chileno.

Sobre esto, el periodista nacional Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ y comentó lo que fue este duelo, en la que destacó el rendimiento de los jugadores de la U. partiendo primero con Matías Sepúlveda, a quien elogió por su gran partido.

“Sepúlveda volvió a ser el Tucu Sepúlveda que estaba jugando en el primer semestre, pre posible salida a Brasil”, parte señalando Fouillioux.

Otro de los jugadores que fue destacado por parte del comunicador nacional fue Marcelo Díaz, a quien lo ve como un factor más que importante dentro del equipo de Gustavo Álvarez y que es clave para el buen rendimiento de Charles Aránguiz.

“Díaz o un jugador de esas características saca la mejor versión de Charles Aránguiz, no solo de las muchas cosas que le puede dar al equipo, Aránguiz puede ir a librarse mucho más, puede ir más a incorporarse al ataque, no solo de iniciar, si no que jugar de una siguiente altura”, remarca.

Agregando a esto, el periodista lanza “(Aránguiz) tuvo mucha interacción con Assadi, Altamirano, Sepúlveda, Guerrero y con los descensos de Guerra, Colo Colo nunca tuvo la opción de poder neutralizar a la U”.

La U levantó la Copa Chile | Foto: Photosport

El tercer jugador que destacó también el comunicador fue el delantero Nicolás Guerra, de quien señaló que es un elemento importante en el ataque y que sin duda es un vital aporte para poder complementarse con los jugadores del mediocampo.

“Guerra tiene mejor juego de espalda que Di Yorio, más allá de que tuvo errores algunos en el inicio del partido de frente, de espalda le dio mucho juego, potenció en circuito Assadi, Altamirano y Aránguiz”, explicó.

Fouillioux destacó la pega que la U hizo con Cepeda

Finalmente, Fouillioux también resaltó del trabajo que tuvo la Universidad de Chile para poder controlar a Lucas Cepeda, a quien lo considera como la gran figura de Colo Colo y que fue muy bien tomado por la U para que no pudiera sacar su mejor versión.

“Lo otro, es que fueron mucho más agresivo desde el inicio con Cepeda, Zaldivia y Sepúlveda lo escalonaron muy bien, entendiendo que es el mejor jugador de Colo Colo, lo fueron poco a poco encerrando”, cerró.