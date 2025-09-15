Universidad de Chile es pura alegría tras la paliza que le dio a Colo Colo en la Supercopa. Un 3-0 contundente que le dio el segundo título al conjunto azul bajo la era Gustavo Álvarez.

Pero otro que vivió un domingo especial en el Santa Laura, fue Marcelo Díaz quien volvió a la titularidad y que tras la goleada confesó que se sacó la espina de la final perdida en 2006 ante el archirrival.

En el ‘detrás de cámara’ que los azules compartieron en su canal de YouTube, el capitán azul hizo sentir su experiencia con una emocionante arenga previo a enfrentar el Superclásico.

“Vamos a ganar este partido sea como sea. Así lo dice la historia, así lo decimos nosotros y lo vamos a escribir hoy”, se alcanza a escuchar en el registro que captaron las redes sociales del club.

Ahora, la U va por la Copa Sudamericana

La U logró su segundo título de la mano de Gustavo Álvarez tras lograr la Copa Chile 2024. Ahora, tras la victoria ante los albos, el Romántico Viajero se alista para emprender rumbo a Perú donde este jueves deberá enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo de ida por el certamen continental entre el ‘Íntimo’ y la U se disputará este jueves 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.