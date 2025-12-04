Universidad de Chile está completamente enfocada en su próximo partido ante Deportes Iquique por la última fecha de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ mantienen viva la esperanza de conseguir el cupo de Chile 2, que les otorgaría la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2026.

A pesar de esto, en el Romántico Viajero también están atentos a lo que sucederá en la próxima temporada, evaluando posibles llegadas y salidas de jugadores.

Uno de los casos que más llama la atención es el del delantero argentino Luciano Pons, quien actualmente vive un gran momento en Atlético Bucaramanga de Colombia.

Luciano Pons es el actual goleador del torneo colombiano con 12 tantos | FOTO: Vizzor image/Photosport

América de Cali se mete con fuerza por el fichaje de Luciano Pons

Durante las últimas semanas se informó que Los Leopardos habrían hecho uso de la opción de compra de Pons, noticia que generó repercusión en Chile. Sin embargo, esta situación podría cambiar rápidamente. ¿Qué pasó?

El periodista colombiano Leonel Cerrudo, de América en La Red, reveló que otro club también busca quedarse con los servicios del ariete.

“Si bien Atlético Bucaramanga hizo uso de la opción de compra, todavía no han negociado con el jugador”, explicó Cerrudo.

Luego agregó: “América ya envió su oferta a la Universidad de Chile. Él (Luciano Pons) habla constantemente con David González, el técnico lo tuvo y lo quiere”.

“La prioridad la tiene Bucaramanga porque hizo uso de la opción, pero si no llegan a un acuerdo con el jugador, América pica en punta para quedarse con los servicios de Pons”, concluyó.

En síntesis…