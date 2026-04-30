El tremendo elogio de Lucas Barrera a Fernando Gago como DT de Universidad de Chile: “Es un…”

En Universidad de Chile, el trabajo de Fernando Gago como entrenador ha comenzado a generar comentarios positivos dentro del plantel, especialmente por su forma de liderazgo y su cercanía con los jugadores.

El técnico argentino, con una destacada carrera como futbolista en Europa y la Selección Argentina, ha ido imprimiendo su sello en el Romántico Viajero, apostando por una idea de juego clara y una fuerte exigencia competitiva.

En ese contexto, con el paso de los partidos, distintos integrantes del equipo laico han valorado su presencia en el camarín.

Fernando Gago lleva 6 encuentros al mando de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Lucas Barrera destaca a Fernando Gago

Esta vez fue el turno del joven mediocampista Lucas Barrera, quien en conferencia de prensa no dudó en destacar la influencia de “Pintita” en el grupo desde su arribo al Centro Deportivo Azul (CDA).

“Todos sabemos lo que fue como jugador y ahora tenerlo como líder del grupo la verdad es un privilegio para todos nosotros”, señaló el volante de 20 años.

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Además, el nacido en Neuquén, Argentina, remarcó estar “agradecido por la confianza que me ha tenido”.

De esta forma, Barrera puso en valor la figura del estratega argentino en la antesala del duelo ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga.

En resumen…

Lucas Barrera destacó el rol de Fernando Gago en Universidad de Chile, valorando su liderazgo y la confianza que le ha entregado a él en esta etapa como técnico del “Romántico Viajero”.