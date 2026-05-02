Gonzalo Jara le da dedito para arriba a este jugador de Universidad de Chile: “Sorpendió para bien”

Universidad de Chile ya dejó atrás las celebraciones por el Clásico Universitario y ahora se concentra de lleno en la Copa de la Liga, donde esta tarde deben visitar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

El equipo dirigido por Fernando Gago tiene poco margen de error en este torneo y necesita imperiosamente los tres puntos, ya que sólo clasifica a las semifinales el primero de cada grupo y en este momento la U marcha tercero.

Lucas Barrera suma adeptos en la U. | Foto: Photosport

Uno que asoma como titular en el cuadro azul es el juvenil Lucas Barrera, quien sencillamente tiene encandilado a Gonzalo Jara: “Se lo ha ganado. El partido con Audax fue en el que debuta y sorprende, porque no sabíamos mucho de él”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En esa misma línea, el bicampeón de América con la Selección Chilena asegura que la irrupción del trasandino ha sido una verdadera sorpresa, pero de las buenas: “Sorprendió y sorprendió para bien”, recalcó.

Cabe mencionar que, de momento, Universidad de Chile marcha en el tercer puesto del Grupo D con 4 puntos, superando a Deportes La Serena que tiene una unidad y debajo de Unión La Calera y Audax Italiano, ambos con 6 puntos.

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En síntesis

Universidad de Chile visita hoy a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

El equipo de Fernando Gago ocupa el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos.

El juvenil Lucas Barrera asoma como titular tras debutar frente a Audax Italiano.