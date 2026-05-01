Universidad de Chile dejó gratas sensaciones tras lo que fue su pasada presentación dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 1-0 a Universidad Católica tras el solitario tanto de Juan Martín Lucero.

Después de lo que ha sido este duelo, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y destacó lo que fue la sangre juvenil dentro del plantel del equipo de Fernando Gago, que se lució en la victoria de la U ante su clásico rival.

“Estos chicos, puntualmente Arce y Barrera, no solamente ponen intensidad, que es lógico desde su edad, ellos son muy buenos jugadores”, partió señalando Poli.

Siguiendo en aquello, el hoy panelista elogió de sobremanera lo que ha sido el rendimiento de los juveniles de la Universidad de Chile, de quienes espera que se sigan consolidando y sean un gran aporte para la U y el fútbol chileno.

Poli elogia a la U | Foto: Photosport

“Ellos futbolísticamente han marcado diferencias este año con sus compañeros de más experiencia, más nivel y categoría, que lo tienen por una cosa lógica de trayectoria”, declara.

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Poli y su gran elogio a Barrera

Concluyendo, Poli se rinde a lo que ha sido el rendimiento de Lucas Barrera dentro de la Universidad de Chile, en la que apunta a que ha irrumpido de gran forma en el plantel azul y que con su gran nivel de juego, parece un jugador ‘veterano’.

“Para mí (Lucas) Barrera parece un veterano, es un tipo que maneja con carácter suficiente para entregar bien la pelota, pedirla cuando corresponde, ni hablar de Arce, que no titubean y ahí está la mayor diferencia, que es ese carácter”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció por 1-0 a Universidad Católica con gol de Juan Martín Lucero .

venció por a Universidad Católica con gol de . El ex futbolista Dante Poli destacó el rendimiento de Lucas Barrera en la U. de Chile

destacó el rendimiento de en la U. de Chile Fernando Gago dirige al plantel azul que triunfó en el último clásico universitario.