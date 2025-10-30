Universidad de Chile se tendrá que presentar esta tarde en La Fortaleza de Lanús para enfrentar al cuadro local, compromiso válido por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Uno que no estará ante los argentinos será Lucas Assadi y el que lo lamentó fue Martín ‘Tincho’ Gálvez, ex jugador de la U quien dialogó con El Mercurio y soltó: “Es una baja importante, porque estaba prendido, con capacidad para ganar mano a mano”, dijo.

Di Yorio genera ilusión en la U. | Foto: Photosport

Por otro lado, a Gálvez lo entusiasma este jugador: “Si entra Di Yorio me encanta, un flaco que a pesar de la estatura no es un jugador que no tenga técnica. Generalmente los altos como Juan Manuel Olivera, el ‘Flaco’ Spedaletti o Sergio Gioino no se ven tan capaces técnicamente”.

“Di Yorio ha demostrado capacidad para resolver jugadas individuales y complejas”, complementó sobre el espigado delantero de Universidad de Chile quien esta temporada ha estado de menos a más en el último periodo.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la U tiene el partido más importante en lo que va de la temporada esta tarde y buscará, por segunda vez en su historia, meterse en la final de un torneo internacional que ya supo ganar el 2011.

¿Juega Lucas Di Yorio?

Todo indica que Lucas Di Yorio jugará esta tarde en Universidad de Chile y será acompañado por Nicolás Guerra, jugador cuestionado en los azules pero que esta tarde espera tener su jornada de coronación