Universidad de Chile recibió una tremenda noticia en las últimas horas tras lo que fue el fallo de la CONMEBOL, en la que tal como se adelantó en Bolavip Chile, fue favorable para los ‘Azules’, quienes lograron clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Independiente de Avellaneda.

Después de lo que fue esta resolución, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y cuestionó lo que fue la decisión de la CONMEBOL sobre la sanción a la U, en específico, al castigo de siete partidos sin público en condición de local.

“Encuentro injusto que para los dos sea el mismo castigo, es totalmente injusto. Yo hubiese entendido los siete partidos de visitante para la U, pero de local no tiene lógica”, parte señalando Jara.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja deja en manifiesto que es muy incongruente que Independiente y la U reciban los mismos castigos sobre el público, teniendo en consideración que los hechos más graves de estos incidentes, lo produjo el equipo argentino.

La U recibió un duro castigo a pesar de avanzar en la Sudamericana | Foto: Photosport

“Dentro del castigo, que no sean siete, que sea lo mismo que Independiente, para la U no tiene sentido”, exclamó.

Concluyendo, Jara siente que la igualdad en los castigos, a excepción de la clasificación, es un mensaje para Independiente, para que no se sientan tan azotados por la sanción, que dejó a los argentinos fuera de la competición tras la barbarie en su estadio.

“Es como para decirle a Independiente, sabes que, no aleguen, les dimos lo mismo (a los dos equipos) como sanción. Yo discuto lo de local, lo de visita no”. cerró.