Universidad de Chile se puso a tiro de cañón de Coquimbo Unido el pasado lunes, donde derrotó a los árabes por 2-1 en un compromiso que se le complico en demasía a la U cuando parecía que el trámite era sencillo.

Estando 2-0 arriba y con un penal a favor, Charles Aránguiz le cedió el lanzamiento a Nicolás Guerra para que retome confianza, pero este malogró la oportunidad y de ahí en más Palestino se adueñó del partido.

Para Fouillioux, Álvarez pudo haber intervenido. | Foto: Photosport

Los hinchas azules buscan al gran culpable de la situación y uno que la tiene clara es Gonzalo Fouillioux, quien en No es Para Tanto de TNT Sports apuntó: “El entrenador tiene la potestad de intervenir, levantar la mano y decir que patee el ejecutante designado”, dijo.

Foullioux recordó otra oportunidad en que Aránguiz cedió un penal, pero explicó el contexto dicendo que “Se recordaba cuando Aránguiz le dio el penal al Tucu Contreras y ahí salió bien, pero él sí es un ejecutante de penales”.

“Yo estoy con Nico Guerra, que un jugador pida un penal no lo podría criticar. El menos culpable de esta situación es él, pero no entendí ni que Aránguiz le pase el penal -sabiendo que a la U no le sobra nada- y siento que el entrenador podría haber intervenido. No era necesario”, apuntó en el cierre culpando a Gustavo Álvarez.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile se encuentra en el segundo lugar de la Liga de Primera 2025 con 42 puntos, muy lejos de Coquimbo Unido pero logrando el Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.