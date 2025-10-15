El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile pareciera que está en entredicho, más allá de que el director técnico haya aclarado la versión de El Mercurio que señalaba que sería el nuevo entrenador de la selección peruana.

En diálogo con el mismo medio mencionado, Gustavo Álvarez aclaró el entrevero con el periodista y habló de su futuro: “Yo no he recibido ofertas de nadie. Le voy a contar como yo me manejo: cuando tengo un contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido”, dijo.

El futuro de Gustavo Álvarez en la U es una incógnita. | Foto: Photosport

Álvarez cuenta el importante ofrecimiento que rechazó para dirigir a la U: “Le cuento una anécdota: cuando llegué a un acuerdo con la U, al día siguiente me ofrecieron a un club grande de Argentina con un sueldo mucho mayor al que tengo acá, pero dije que no, porque esa es mi forma de trabajar”.

“Lo que yo dije y vuelvo a repetir es que a fin de año voy a revisar mi continuidad acá, porque eso es lo que hago siempre y esto es como un matrimonio: las ambiciones y anhelos a veces van mutando y se tienen que ir reconstruyendo con el tiempo. Y se lo dice alguien que estuvo casado muchos años y se divorció”, sumó.

¿Seguirá Gustavo Álvarez para la temporada 2026? De momento, tiene contrato vigente y debería seguir, pero tal como dijo el DT a final de año llegará el momento de evaluar y tomar decisiones de cara al futuro.

La semana del terror para la U

Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana el jueves 23 de octubre, luego visitar a la UC el 26 y cerrará el mes visitando a Lanús en Buenos Aires el 30.