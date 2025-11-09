Universidad de Chile tiene un cambio de último momento para enfrentar a Deportes Limache. El cuerpo técnico azul se la jugó en la previa del compromiso por la fecha 27 de la Liga de Primera.

¿Qué pasó? Por decisión de Gustavo Álvarez, se aplicó una inesperada modificación en el once inicial. El DT de los estudiantiles sorprendió con una nueva estrategia en el mediocampo.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, la principal novedad es la salida de Maximiliano Guerrero. El diestro fue relegado a la banca de suplentes para este partido.

En su desmedro, ingresará Israel Poblete, que tendrá la misión de acompañar a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en el mediocampo. De tal modo, Javier Altamirano será el encargado de generar peligro.

El resto del equipo, el mismo que estaba planificado por el entrenador laico en la previa. A excepción del cambio mencionado, será un dibujo táctico idéntico al que derrotó 2-0 a Everton de Viña del Mar.

Israel Poblete será titular en el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Deportes Limache

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Dicho encuentro, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, está pactado para este domingo 9 de noviembre en el Estadio Santa Laura. Su inicio está fijado para las 17:30 horas.

En síntesis…