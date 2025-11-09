Universidad de Chile tiene todo listo para recibir a Deportes Limache por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. La escuadra estudiantil tiene la obligación de ganar para ir cerrando la temporada en lo más alto.

Para cumplir dicho objetivo y seguir luchando por un cupo directo a Copa Libertadores, el cuerpo técnico azul definió su lista de citados. ¿Quiénes participarán?

En esta ocasión, Gustavo Álvarez se inclinó por repetir la misma convocatoria del encuentro ante Everton de Viña del Mar. La fórmula será replicada por el DT: equipo que gana, repite.

Cabe destacar que por reglamento, los azules incluirán a Flavio Moya en la planilla. Es el único jugador sub-21 presente en el listado, aunque comenzará el compromiso desde la banca de suplentes.

Por el momento, los azules se ubican en la cuarta posición del certamen local con 45 puntos. De dicho modo, solo están consiguiendo boletos para la siguiente edición de Copa Sudamericana.

Universidad de Chile recibirá a Deportes Limache en el Estadio Santa Laura. (Imagen: Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

5.- Nicolás Ramírez

7.- Maximiliano Guerrero

8.- Israel Poblete

9.- Leandro Fernández

11.- Nicolás Guerra

15.- Felipe Salomoni

16.- Matías Sepúlveda

17.- Fabián Hormazábal

18.- Lucas Di Yorio

19.- Javier Altamirano

20.- Charles Aránguiz

21.- Marcelo Díaz

22.- Matías Zaldivia

25.- Gabriel Castellón

27.- Rodrigo Contreras

34.- Flavio Moya

Dicho enfrentamiento entre azules y limachinos, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de noviembre. Está pactado para las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

En resumen: