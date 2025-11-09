Universidad de Chile tiene todo listo para recibir a Deportes Limache por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. La escuadra estudiantil tiene la obligación de ganar para ir cerrando la temporada en lo más alto.
Para cumplir dicho objetivo y seguir luchando por un cupo directo a Copa Libertadores, el cuerpo técnico azul definió su lista de citados. ¿Quiénes participarán?
En esta ocasión, Gustavo Álvarez se inclinó por repetir la misma convocatoria del encuentro ante Everton de Viña del Mar. La fórmula será replicada por el DT: equipo que gana, repite.
Cabe destacar que por reglamento, los azules incluirán a Flavio Moya en la planilla. Es el único jugador sub-21 presente en el listado, aunque comenzará el compromiso desde la banca de suplentes.
Por el momento, los azules se ubican en la cuarta posición del certamen local con 45 puntos. De dicho modo, solo están consiguiendo boletos para la siguiente edición de Copa Sudamericana.
La lista de citados de Universidad de Chile
- 1.- Cristopher Toselli
- 2.- Franco Calderón
- 5.- Nicolás Ramírez
- 7.- Maximiliano Guerrero
- 8.- Israel Poblete
- 9.- Leandro Fernández
- 11.- Nicolás Guerra
- 15.- Felipe Salomoni
- 16.- Matías Sepúlveda
- 17.- Fabián Hormazábal
- 18.- Lucas Di Yorio
- 19.- Javier Altamirano
- 20.- Charles Aránguiz
- 21.- Marcelo Díaz
- 22.- Matías Zaldivia
- 25.- Gabriel Castellón
- 27.- Rodrigo Contreras
- 34.- Flavio Moya
Dicho enfrentamiento entre azules y limachinos, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 9 de noviembre. Está pactado para las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.
En resumen:
- Universidad de Chile se medirá ante Deportes Limache este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas.
- El DT Gustavo Álvarez citó la misma convocatoria del partido anterior contra Everton de Viña del Mar.
- La U se ubica en la cuarta posición con 45 puntos, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.