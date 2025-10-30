Se acabó el misterio. A solo una hora del partido más importante de la temporada, el técnico Gustavo Álvarez ratificó la formación titular de Universidad de Chile para visitar a Lanús por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

El Romántico Viajero saldrá a “La Fortaleza” con la obligación de ganar (o empatar para forzar los penales) tras el 2-2 de la ida, y lo hará con una oncena ofensiva.

La gran noticia es la ratificación de Lucas Di Yorio en el frente de ataque. Álvarez apuesta por la agresividad y el peso en el área del “9”, quien será acompañado por Nicolás Guerra. Con esto, el DT se decide por la versión más vertical del equipo, aquella que mejor funcionó en el duelo de Santiago.

La otra novedad viene por obligación. La U sufre la sensible baja de Lucas Assadi, quien no logró recuperarse de la lesión sufrida en el pasado Clásico Universitario y quedó descartado para este duelo.

La formación de la U

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en el mediocampo; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en el frente de ataque.

TV: ¿Quién transmite Lanús vs. Universidad de Chile?

La transmisión del partido será compartida por dos señales principales de televisión de pago: DSports (de DirecTV) y ESPN. A su vez, estas señales se pueden ver a través de sus respectivas plataformas de streaming oficiales: DGO y Disney+.