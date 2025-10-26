Universidad de Chile fue derrotada 1-0 por Universidad Católica en el Clásico Universitario. En la edición 201 del duelo entre clubes, el conjunto azul sufrió sus imprecisiones contra los precordilleranos.

A su vez, la escuadra laica lamentó otra pesadilla: Lucas Assadi se lesionó. Tras haber ingresado en el minuto 57, la promesa sintió un tirón en el 80′ y debió ser reemplazado inmediatamente.

Sin embargo, ello no fue impedimento para que el mediapunta de 21 años agachara la cabeza ante el archirrival. Tras retirarse de la cancha del Claro Arena, realizó un polémico gesto contra los hinchas de la UC.

¿Qué hizo? Se llevó las manos al cuerpo y se frotó, asegurando tener frío. La razón es más que evidente: es la burla histórica de los azules contra el cuadro de San Carlos de Apoquindo.

Luego, con una notoria cojera, se dirigió hasta camarines. Su participación en la semifinal de vuelta contra Lanús por Copa Sudamericana quedó en duda, pero todo indica que será una baja clave para el plantel.

VIDEO: El polémico gesto de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Créditos: La Voz Azul