Universidad de Chile está a pocas horas de tener que enfrentar a Lanús en el sur de Buenos Aires, compromiso válido por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana donde igualaron 2-2 en la ida.

Lamentablemente para las pretensiones del cuadro azul y Gustavo Álvarez, el DT no podrá contar con la presencia de Lucas Assadi, quien sufrió una lesión en el último Clásico Universitario ante Universidad Católica.

Guerra será titular ante Lanús. | Foto: Photosport

Otro que tampoco estará esta tarde al otro lado de la cordillera será Matías Sepúlveda, quien salió con molestias ante Lanús la semana pasada. Assadi y y Sepúlveda serán reemplazados por Guerra y Salomoni, respectivamente.

El resto del equipo se mantiene prácticamente igual y en la U confían en que Charles Aránguiz pueda mover los hilos en el mediocampo y darle fluidez al frente de ataque que estará comandado por Lucas Di Yorio y el propio Nicolás Guerra.

Así las cosas, Universidad de Chile buscará meterse por segunda vez en su rica historia en la final de un torneo internacional a nivel CONMEBOL. ¿La última vez que lo hizo? En 2011, donde logró de manera épica el título de la Copa Sudamericana.

La formación de la U

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en el mediocampo; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en el frente de ataque.