Universidad de Chile está a pocas horas de tener que enfrentar a Lanús en el sur de Buenos Aires, compromiso válido por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana donde igualaron 2-2 en la ida.
Lamentablemente para las pretensiones del cuadro azul y Gustavo Álvarez, el DT no podrá contar con la presencia de Lucas Assadi, quien sufrió una lesión en el último Clásico Universitario ante Universidad Católica.
Otro que tampoco estará esta tarde al otro lado de la cordillera será Matías Sepúlveda, quien salió con molestias ante Lanús la semana pasada. Assadi y y Sepúlveda serán reemplazados por Guerra y Salomoni, respectivamente.
El resto del equipo se mantiene prácticamente igual y en la U confían en que Charles Aránguiz pueda mover los hilos en el mediocampo y darle fluidez al frente de ataque que estará comandado por Lucas Di Yorio y el propio Nicolás Guerra.
Así las cosas, Universidad de Chile buscará meterse por segunda vez en su rica historia en la final de un torneo internacional a nivel CONMEBOL. ¿La última vez que lo hizo? En 2011, donde logró de manera épica el título de la Copa Sudamericana.
La formación de la U
Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en el mediocampo; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio en el frente de ataque.