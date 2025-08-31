El Estadio Monumental vivió un Superclásico intenso y cargado de emociones, donde la rivalidad entre Colo Colo y Universidad de Chile se hizo sentir desde el primer minuto.

Ambos equipos salieron a imponer su juego, conscientes de que el resultado podía marcar un antes y un después en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

El partido comenzó con un ritmo frenético y con chances para ambos lados, pero la tensión se disparó cuando Franco Calderón cometió una fuerte infracción sobre Vicente Pizarro, lo que derivó en la tarjeta roja para el defensor azul al minuto 30.

Desde ese momento, la U debió jugar con un hombre menos, lo que condicionó su planteamiento, abrió la puerta para que los albos aprovecharan su superioridad numérica y lograran imponerse en el marcador gracias a un gol de Pizarro.

Gustavo Álvarez no tira la toalla en la U

Tras el pitazo final, ya en conferencia de prensa, Gustavo Álvarez atendió a los medios de comunicación y transmitió un mensaje de perseverancia pese la caída.

“Estamos lejos, pero mientras que haya posibilidades numéricas nosotros vamos a pelear”, declaró en la transmisión oficial de TNT Sports, dejando en claro que la derrota ante el clásico rival no cambia la mentalidad de su plantel.

El Romántico Viajero tiene un compromiso pendiente ante Everton de local | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Recordar que la U con esta caída quedó a 15 puntos del líder Coquimbo Unido, faltando ocho fechas por jugar.