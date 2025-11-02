Universidad de Chile enfrenta una verdadera final este domingo 2 de noviembre. El Romántico Viajero visita el Estadio CAP Acero para medirse ante Huachipato, en un duelo crucial por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega a Talcahuano con la obligación de recuperar la confianza. La reciente eliminación en la Copa Sudamericana a manos de Lanús golpeó al camarín azul, y el cuadro laico acumula tres partidos oficiales sin conocer la victoria.

Este encuentro ante los “Acereros” es la oportunidad perfecta para revertir la mala racha y demostrar que siguen fuertes en la lucha por el Chile 2.

Marcelo Díaz será de la partida ante Huachipato

Para este desafío, el técnico ha tenido que mover el tablero, forzado por las bajas de Lucas Assadi (por lesión) y Nicolás Guerra, quien quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas.

Es por esto que el estratega de 52 años se la jugó y mandará al campo de juego a Marcelo Díaz, para así poder poblar y ganarle la zona media al cuadro de Jaime García.

Marcelo Díaz volverá a ser titular en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Otra novedad será la inclusión desde el primer minuto de Matías Sepúlveda, quien no fue de la partida ante el Granate.

La formación de la Universidad de Chile ante Huachipato

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano; Lucas Di Yorio.

¿A qué hora es el partido entre Huachipato y Universidad de Chile?

Este cotejo se disputará este domingo 2 de noviembre. Está pactado para las 12:30 horas de Chile en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.