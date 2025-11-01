Universidad de Chile tiene todo listo para visitar a Huachipato por la Liga de Primera 2025. El conjunto azul tendrá que cumplir su objetivo: conseguir los tres puntos y seguir soñando con certámenes internacionales.

Para cumplir tal misión, Gustavo Álvarez ya definió qué jugadores estarán en la concentración en Talcahuano, aunque con un importante asterisco: uno de los viajeros quedará fuera del compromiso.

En esta ocasión, el DT laico incluyó a 19 futbolistas en la convocatoria. ¿Alguna baja de renombre? Además de la ausencia de Lucas Assadi por lesión, Nicolás Guerra quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas.

El resto del equipo, el grueso de piezas que semana a semana defienden la camiseta azul. Para este duelo, el cuerpo técnico no tiene excusa para evitar lanzar toda la carne a la parrilla.

Cabe destacar que los azules marchan en la sexta ubicación de la tabla de posiciones en la previa al encuentro. De esta manera, solo están alcanzando un cupo a Copa Sudamericana.

Nicolás Guerra quedó al margen del compromiso entre Universidad de Chile y Lanús. (Imagen: Photosport)

La lista de citados de Universidad de Chile

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli .

. Defensas: Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Fabián Hormazábal .

. Mediocampistas: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Maximiliano Guerrero, Flavio Moya y Sebastián Rodríguez .

. Delanteros: Lucas Di Yorio, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras e Ignacio Vásquez.

Dicho enfrentamiento entre azules y sureños se disputará este domingo 2 de noviembre. Está pactado para las 12:30 horas de Chile en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.