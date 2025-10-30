Universidad de Chile sigue masticando el mazazo: cayó 1-0 ante Lanús y fue eliminada en semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto laico sufrió por las decisiones arbitrales en Buenos Aires.

Ello fue remarcado por Michael Clark, que tras la revancha habló con la prensa. Para el presidente de Azul Azul, el desempeño de Alexis Herrera en el arbitraje fue clave para la derrota ante los granates.

¿Qué remarcó? La brutal patada recibida por Javier Altamirano –que no significó la expulsión de Agustín Cardozo– y la mano de Eduardo Salvio previa al único tanto del compromiso.

“Habíamos hecho una muy linda copa, estábamos a un paso de llegar a la final. En el deporte uno gana y otro pierde. El arbitraje no fue bueno“, comenzó señalando el timonel.

En dicha línea, sobre los fallos de los jueces y el VAR, el dirigente expresó: “En mi humilde opinión, era más que amarilla al comenzar el partido y luego la mano es bastante cobrable“.

Michael Clark abordó la posible partida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La situación de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

A su vez, Michael Clark tuvo palabras para el futuro de Gustavo Álvarez. ¿Continuará en 2026? A pesar de que tiene vínculo vigente, su continuidad está sujeta a análisis. El mandamás azul no descartó la partida.

“No es el minuto todavía. Tenemos temas importantes como club todavía, nos jugamos cosas importantes. En este club estamos todos en evaluación siempre”, enfatizó.

“Cuando se acabe el campeonato, nos vamos a sentar a planificar el año que viene y ahí tomaremos decisiones. Tiene contrato, pero a fin de año se evalúa todo“, concluyó.