Universidad de Chile sumó una importante victoria dentro del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ se pusieron al día en el torneo nacional tras lo que fue su triunfo crucial ante Everton de Viña del Mar por 2-0 en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este duelo, el defensor azul Matías Zaldivia habló con el canal oficial del club en ‘El Córner’ y comentó lo que fue esta importante victoria para el ‘Romántico Viajero’ pensando en la lucha por lo que es el Chile 2.

“Era muy importante para nosotros ganar hoy porque habíamos dejado pasar tres puntos muy importantes ante Huachipato por el Chile 2, que es el último objetivo que nos queda, sabíamos que hoy ganando, estábamos a tres puntos de ese objetivo, era muy importante sumar de a tres, para también sacar la mufa de encima”, parte señalando Zaldivia.

A pesar del triunfo, el ‘Mati’ reconoce que es lo que le está costando al equipo de Gustavo Álvarez, en la que señala que el primer gol se le comienza hacer algo esquivo, situación que los complicó en los pasados duelos.

“Se jugó bien, se dominó todo el partido, a veces nos está costando abrir los partidos, que una vez que eso pasa, después tenemos partidos muy buenos, pero estábamos con una rachita que no se nos daba el primer gol, pero hoy se dio todo”, remarcó.

Zaldivia habla tras el triunfo azul | Foto: Photosport

El zaguero azul declara que dentro del camarín a pesar de lo que fueron los duros golpes que recibió el equipo en la Copa Sudamericana y el torneo, ha mantenido su confianza y tranquilidad para afrontar de la mejor forma lo que es la recta final del campeonato.

“Nosotros tenemos una identidad de juego, en todos lados jugamos igual y eso nos llevó más al éxito que a la derrota, a seguir creyendo en nosotros, en algún momento iba a salir la victoria como muchas veces, estamos tranquilos de nosotros mismos, nunca dudamos”, señaló.

Finalmente, Zaldivia deja en el pasado lo que es este triunfo ante Everton de Viña del Mar y ya pone el foco en el próximo duelo ante Deportes Limache, en la que sabe que será una nueva final para la U en lo que es su sueño por el cupo al Chile 2 en este torneo.

“El objetivo es Chile 2, sabemos que estamos a tres puntos, enfrentamos a rivales directos en las próximas fechas, ahora queda ganar el domingo e ir partido a partido”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile logró una victoria de 2-0 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura.

El defensor Matías Zaldivia declaró al canal ‘El Córner’ que el equipo está a tres puntos del objetivo Chile 2.

Zaldivia dijo que el equipo de Gustavo Álvarez tuvo dificultades para “abrir los partidos” en duelos pasados.