Llegó el día: Universidad de Chile visitará a Universidad Católica por la Liga de Primera 2025. El conjunto azul luchará para conseguir un triunfo ante el archirrival en la edición 201 del Clásico Universitario.

Para lograr dicho objetivo, Gustavo Álvarez se la jugó por la inclusión de una relegada figura en el equipo titular. Si bien es uno de los emblemas del plantel, ha perdido espacio en el once inicial.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Leandro Fernández, que estará presente desde el arranque para enfrentar a los precordilleranos en el Claro Arena. Una oportunidad de oro para el delantero argentino.

Ante la participación internacional de los azules y la necesidad de darle descanso a las piezas estelares, el jugador de 34 años puede tener su punto de quiebre en la temporada: y qué mejor que contra uno de los archienemigos del club.

De esta manera, dejará atrás una espera de casi un mes para comenzar en la titularidad. La última vez que tuvo tal posibilidad fue el 28 de septiembre en la visita a Deportes La Serena (que terminó en empate 1-1).

Durante la presente campaña, el oriundo de Santa Fe ha disputado un total de 33 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, logró anotar siete goles y aportar con seis asistencias.

Leandro Fernández será titular en el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Universidad Católica

El duelo entre azules y precordilleranos, válido por la fecha 25 de la Liga de Primera, está pactado para este domingo 26 de octubre. Se jugará desde las 12:30 horas en el Claro Arena.