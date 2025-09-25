Universidad de Chile logró la hazaña. Dejó en el camino a Alianza Lima en Copa Sudamericana y se metió dentro de los cuatro mejores equipos del certamen.

Tras una gran asistencia de Matías Sepúlveda, apareció el gran héroe de la U en las últimas jornadas, Lucas Assadi, para poner el 1 a 0 y desatar el grito de gol del cuadro laico en los 5′ del primer tiempo.

Luego en el complemento, también a poco más de cinco minutos de iniciada la segunda parte, el “Otaku” Javier Altamirano sacó un soberbio zapatazo para meter el balón en un ángulo del pórtico aliancista, haciendo imposible la volada del golero visitante y poniendo así el 2 a 0 que le daba más tranquilidad a los de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, tras un grosero error de Nicolás Ramírez, el cuadro forastero logró marcar el descuento a los 64′ tras un certero zurdazo de Erick Castillo imposible de atajar para el meta Gabriel Castellón.

A los dos de descuento tras finalizados los 90′, Entre Di Yorio y Leandro Fernández no lograron poner el tercero que le diera más calma al cuadro universitario, desperdiciando así la chance de abrochar más el partido.

Tras finalizado el encuentro, los azules se meten nuevamente en una semifinal internacional luego de 13 años de ausencia.

Universidad de Chile se mete entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Alianza Lima (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Ahora, Universidad de Chile enfrentará a Lanús en semifinales de Copa Sudamericana, equipo que acaba de dejar en el camino a uno de los grandes favoritos del certamen como lo era Fluminense.

Dicho encuentro de ida se jugará la semana del 22 de octubre donde los azules serán locales. En tanto, la vuelta se jugará la semana entrante en Argentina.