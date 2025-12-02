Universidad de Chile se prepara para un duelo clave frente a Coquimbo Unido, donde buscará mantenerse firme en la lucha por el Chile 2, el segundo cupo chileno en la próxima Copa Libertadores.

La presión es alta, y el equipo de Gustavo Álvarez –quien anunció recientemente su salida del Romántico Viajero– necesita sumar de a tres para no perder terreno en la tabla de clasificación.

Tras su victoria ante O’Higgins por 1 a 0, la U busca consolidar un rendimiento más consistente en esta recta final del torneo.

Gustavo Álvarez dirigirá su penúltimo partido al mando de la U | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Gustavo Álvarez define su penúltima formación al mando de la U

De cara al enfrentamiento contra los Piratas, Álvarez deberá lidiar con importantes ausencias: Matías Sepúlveda no podrá estar presente por suspensión tras la tarjeta roja recibida ante O’Higgins, mientras que Maximiliano Guerrero quedó fuera debido a una lesión.

De esta forma, la U saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano y Felipe Salomoni en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

Con esta alineación, la U buscará imponer su juego y mantener la presión en el campo de Los Piratas, pese a las bajas.

¿Cuándo y a qué hora se disputa el partido entre la U y Coquimbo Unido?

El duelo entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido se disputará este martes 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura-SEK.