Este viernes en Pedrero, la parcialidad de Colo Colo le dio un último aliento a su equipo para ganar el Superclásico ante Universidad de Chile y salvar de esta forma un año deportivo magro.

Una cosa que llamó la atención, fueron un par de lienzos de los albos haciendo alusión a la tragedia vivida por los los fanáticos de la U en Avellaneda, algo que validó un campeón de la Libertadores: Gabriel Mendoza.

El Coca habló con Redgol y sin vergüenza alguna aseguró que “cuando se burlan de esa manera del equipo más grande de Chile, yo creo que el hincha, y hasta uno se molestó con eso. Creo que no va al caso, pero había que esperar lo que se viene de vuelta“.

Esto en referencia a lo ocurrido con Marcelo Díaz, es decir, Mendoza justifica todo por lo hecho por Carepato.

BOLAVIP conversa con Héctor Chico Hoffens, un histórico de Universidad de Chile que está muy molesto con el Coca afirmando de entrada que “pero es Colo Colo, qué se puede esperar de ellos”.

Uno de los lienzos mostrados por los hinchas de Colo Colo en el Arengazo.

Luego, disparó en contra del referente albo: “Mendoza es un ordinario, está equivocado, es un partido de fútbol, es un clásico, hay que respetar, es lo que se vivía en mi época”

En esa misma línea, Hoffens afirma que “hoy los jugadores son atrevidos, Mendoza cree que aún esta jugando, en vez de apagar el fuego, le echa más leña, su nivel cultural deja mucho que desear”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 31 de agosto a las 15:00 en el estadio Monumental.