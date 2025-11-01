Universidad de Chile fue derrotada 1-0 por Lanús y se despidió de la Copa Sudamericana. El cuadro laico no estuvo a la altura de la circunstancia y, además, sufrió con las decisiones arbitrales.

Ante ello, Héctor Hoffens entregó su análisis en conversación con BOLAVIP Chile. En primera instancia, el histórico del conjunto azul cuestionó duramente lo hecho por los jueces en la revancha ante los granates.

“Está de cajón. Esto era una movida estratégica, colocando un árbitro que es manejable con un venezolano que no tenía consciencia de ese partido“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Lo pensé desde el primer minuto, cuando el gol fue legítimo, después la mano, pero la jugada más clara y evidente fue la de Javier Altamirano. Esa no era tarjeta roja, era súper roja en cualquier parte del mundo”.

Héctor Hoffens analizó la llave entre Universidad de Chile y Lanús por Copa Sudamericana. (Imagen: Archivo)

Repasó a este crack de Universidad de Chile

Tras ello, el emblema azul cuestionó lo hecho por Matías Zaldivia. ¿La razón? Fue superado con facilidad en el 1-0 –previa mano no considerada por el árbitro– y eso colmó la paciencia del mítico delantero.

“A la otra hay que poner la pierna, no le pueden hacer lo que hicieron en el gol. Él tenía que ganar la pelota, tenía ganado todo. A un jugador experimentado, con toda la cancha que tiene, no le pueden hacer eso“, cerró.

