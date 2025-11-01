Universidad de Chile fue eliminada por Lanús en semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul cayó derrotado 1-0 en calidad de visita y se despidió del certamen continental.

La revancha en Argentina estuvo marcada por las polémicas arbitrales, lo que despertó la sospecha de Héctor “Tito” Awad. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista estalló.

¿Contra quién? Cuestionó duramente a la Conmebol por lo ocurrido en el encuentro de vuelta entre azules y granates. Deduce que todo fue orquestado por las autoridades.

Tito Awad apuntó contra la Conmebol tras el arbitraje entre Universidad de Chile y Lanús.

“La verdad que yo tenía sospechas. Uno, si no tiene pruebas, no puede decir que fue todo hecho, pero me da la impresión que la Conmebol se sacó un problema por el asunto de los hinchas. ¿Qué hacían con el partido de la final?”, lanzó.

“No tengo pruebas, pero uno deduce. O sea, los cobros que existieron, el VAR que no se mete. Yo no entiendo esto del VAR, porque de repente influye más que el árbitro y, según el reglamento, él es el que manda“, agregó.

El problema de Universidad de Chile

Finalmente, el reconocido hincha azul, asumió que el plantel no exhibió su mejor versión tras la cordillera. Eso sí, no dejó pasar las determinaciones de los jueces en el reducto bonaerense.

“Entonces, es muy extraño todo, es muy extraño. Tenía que pasar Lanús, aunque yo no estoy escondiendo los defectos que tuvo la U, como los malos cambios. No, ya es la parte futbolística“, cerró.

En resumen…