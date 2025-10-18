Gustavo Álvarez ha tenido un gran año 2025 con la Universidad de Chile, consagrándose como campeón de la Supercopa nada menos que por goleada ante Colo Colo, y con la chance aún más que viva de conquistar tanto el título de la Liga de Primera como la Copa Sudamericana.

El buen rendimiento del DT de los Azules ha hecho que varios hayan puesto sus ojos en sus servicios, incluyendo selecciones como La Roja e incluso Perú.

A pesar de sus logros con U. de Chile, el entrenador no ha estado exento de críticas cuando a los universitarios no le han resultado del todo bien las cosas, por lo que no han faltado comentarios asegurando que la U necesita un cambio de aires en su dirección técnica.

Hinchas de la U toman postura sobre Gustavo Álvarez

Como mencionábamos, pese a que las críticas no han faltado, los hinchas universitarios dieron su veredicto manifestando su deseo sobre la permanencia de Gustavo Álvarez en el banco azul.

Según una encuesta realizada en el canal de difusión de Whatsapp oficial de BOLAVIP exclusivo para hinchas del ‘Romántico Viajero’, la gran mayoría de los fanáticos quiere sí o sí la continuidad del estratega.

Hinchas de la U le dan su total respaldo a Gustavo Álvarez incluso si termina el año sin conquistar los títulos del torneo local y la Copa Sudamericana. (Foto: Photosport)

Es más, la pregunta fue más allá, ya que se consultó si, incluso en una eventual eliminación de Copa Sudamericana y la no obtención de la Liga de Primera, considerarían mantener al DT, demostrando su total lealtad al proceso del ‘Profe’.

De los 509 votantes en esta encuesta, la aplastante cifra de 488 hinchas aseguró que quiere que siga Álvarez en la U, es decir, el 95,8% de ellos. En tanto, solo un 4,2% de estos pide un cambio (solo 21 votantes), dando una clara muestra de que el apoyo con que cuenta el DT de los Azules es casi total.