A pesar de la distancia, Darío Osorio sigue viendo la vida en azul: no se olvida de Universidad de Chile. En plenas Fiestas Patrias, el actual jugador del FC Midtjylland relució los colores de su primer amor.

Mientras se recupera de una lesión muscular, la promesa nacional festejó el 18 de septiembre de gala. ¿Por qué? Utilizó una de las poleras que más recuerdos le trae en su corta carrera.

A través de Instagram, el jugador de 21 años compartió una foto en la que se le ve con la camiseta de Universidad de Chile. Fue una de las que lo marcó durante su período en el club.

“Endieciochados“, lanzó la pareja del futbolista, Catalina, mediante su cuenta personal. Ella posó con el uniforme de la Selección Chilena y el dorsal número 14 que alguna vez ocupó el zurdo.

A más de 12.000 kilómetros de su tierra, la joya de La Roja hace patria. Por el momento, se enfoca en recuperarse del desgarro que lo dejó fuera de los últimos dos duelos de las Eliminatorias CONMEBOL.

¿Cuándo volverá a la acción? Se estimó de tres a cuatro semanas de recuperación a partir del 3 de septiembre. Es decir, debería volver para el clásico entre el FC Midtjylland y FC Copenhague del 5 de octubre.

Darío Osorio disfruta el 18 de septiembre en modo Universidad de Chile.

El paso de Darío Osorio por Universidad de Chile

Desde su debut en el profesionalismo, el oriundo de Hijuelas jugó 51 partidos con la camiseta azul. En dichos compromisos, logró anotar 11 goles y entregar una asistencia.