Este jueves a las 21:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo Universidad de Chile se jugará todas sus cartas para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana y para eso deberá dejar atrás a Alianza Lima.

Azules e Íntimos empataron sin goles en la capital de Perú y todo se resolverá en el puerto Pirata donde se jugará un partido del todo extraño considerando que es sin público por el castigo impuesto por CONMEBOL.

En la previa del partido, Roberto Palacios, el popular Chorrillano sorprendió a todos al afirmar que le gusta mucho como juega la U y que ve mejor aspectado a los chilenos.

“En el juego colectivo veo mejor a la Universidad de Chile”, indicó el ex 10 a Redgol.

Agregando eso sí que “como peruanos esperamos que a Alianza le vaya bien allá, que juegue bien, que saque un resultado de forma inteligente, porque al frente tendrá un equipo que me ha gustado mucho como se desenvuelve, como sale, como juega”.

Roberto Palacios alaba a Universidad de Chile

Igualmente advierte a los azules: “Sin embargo, a la U le puede costar con un equipo cerrado y que tiene jugadores rápidos como Castillo o Quevedo, que vienen haciendo una gran campaña a nivel internacional. Allí, Alianza podría sacar provecho”.

La situación que ayuda a Alianza Lima en la revancha

“El público de la Universidad de Chile es alentador, empuja al equipo, lo hace sentirse en casa. Que no puedan contar con él, es un extra“, explicó el Chorrillano Palacios.