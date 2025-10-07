Universidad de Chile no ha gozado de una grata estadía en la Copa Libertadores Femenina 2025. Si bien el cuadro azul aún no sabe de derrotas en el certamen, tampoco sabe de victorias en él.

A su vez, sus hinchas han sufrido por el castigo que les impusieron las autoridades de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué sanción? La prohibición de ingreso de fanáticos laicos a dicho perímetro hasta fines de 2027.

Los primeros en sufrir dicha condena –por el escándalo contra Independiente de Avellaneda– fue un grupo de seguidores azules que arribaron hasta el Estadio Florencio Sola para presenciar el duelo del plantel femenil ante Libertad.

Si bien son residentes en territorio argentino, no se les permitió ingreso. Lo curioso: ante Nacional de Uruguay sí pudieron entrar. Este último encuentro también fue disputado en la Provincia de Buenos Aires.

En conversación con La Magia Azul, uno de los afectados lanzó: “Lamentablemente no pudimos ingresar porque sufrimos discriminación por parte de Conmebol y de la policía, solo por el hecho de ser chilenos“

“Intentamos ingresar con nuestro DNI de residencia argentina. Sin embargo, estos decían que nuestra nacionalidad sea chilena y por esa razón nos dejaron entrar al estadio, a pesar de que veníamos sin indumentaria”.

Los hinchas de Universidad de Chile sufren en la Copa Libertadores Femenina. (Créditos: Prensa UCH)

Un llamado a la cúpula de Universidad de Chile

Finalmente, los seguidores azules le enviaron un pedido a la dirigencia del club: informar si podrán estar en la definición ante Deportivo Cali. Tal partido marcará el destino de la institución en el certamen continental.

“Y hago un llamado a la dirigencia de la U, que se pronuncie frente a esta situación y pueda indicarnos si el día jueves se van a aceptar o no hinchas chilenos”, exigió.

“Porque si no, la verdad, también nos sentimos bastante abandonados y desprotegidos frente a esto. Si la Conmebol no entrega la información, ¿quién la va a entregar?”, concluyó.

El reclamo de los hinchas azules en la Copa Libertadores Femenina