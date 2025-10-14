Universidad de Chile volvió a los triunfos dentro de la Liga de Primera, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez vencieron en un infartante partido por 2-1 a Palestino en un duelo crucial en esta parte final del torneo nacional.

Sobre lo que fue este compromiso, un histórico ex jugador de Colo Colo como lo es Marcelo Ramírez ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para destacar a la hinchada de la U, la que dijo presente en masa en el recinto de Independencia, a pesar del insólito horario de este duelo.

“Aún cuando se hace todo para que la gente no vaya a los estadios, en un día lunes a las 16:00 horas ver un partido, es impresionante”, parte señalando Ramírez.

Siguiendo en aquello, el ‘Rambo’ siguió resaltando el gran apoyo de la gente del ‘Romántico Viajero’, teniendo en consideración las complicaciones que podría tener el jugar este duelo un día lunes en pleno horario laboral.

La hinchada azul no falló en Independencia | Foto: Photosport

“Fue muchísima gente al partido, llenaron prácticamente el Estadio Santa Laura, un día lunes a las 16:00 horas es muy difícil, a la gente le sigue gustando el fútbol, es indudable”, remarcó.

Ramírez y un llamado de atención a la ANFP

Finalmente, Ramírez dejó los elogios al hincha de la U por un momento de lado y manifestó su molestia por quienes programan estos partidos, en la que encuentra insólito que un partido de primera división se dispute un día lunes al horario estipulado, algo que atenta contra los mismos futbolistas e hinchas.

“Un partido un día lunes a las 16:00 horas es impresentable poner un partido a esa hora, por el calor que es contra los jugadores y en horario laboral”, cerró.