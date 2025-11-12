Universidad de Chile se prepara para el mercado de fichajes. En dicho período, el elenco estudiantil tendrá que renovar el plantel y entregarle jerarquía para conseguir sus próximos objetivos.

Ante tal situación, la dirigencia azul recibió un contundente consejo de un histórico. ¿De quién? Patricio Mardones conversó con BOLAVIP Chile y le dejó la película clara a los encargados de tomar decisiones.

Para el emblema del conjunto laico, hay que tener en cuenta tres posiciones para la siguiente temporada. Fue claro y conciso: el equipo de sus amores necesita calidad para competir.

“Yo creo que para completar un plantel hay que hacer algo diferente. La U tiene un funcionamiento, entonces hay que potenciar bien la parte defensiva, el mediocampo y la delantera“, comenzó señalando.

“Apuntaría a un delantero que sea titular y a un defensa que dispute el puesto con (Matías) Zaldivia con el resto de los defensores. También el mediocampo necesita un volante de otras características que de un plus”, agregó.

El histórico de Universidad de Chile llamó a contratar un refuerzo por línea. (Imagen: Photosport)

No solo refuerzos: otra petición a Universidad de Chile

A su vez, Pato Mardones tuvo palabras para la eventual continuidad de Gustavo Álvarez. Quiere que el director técnico se mantenga sí o sí en la institución para la temporada 2026.

“Ha demostrado ser un buen entrenador, quizás le faltó culminarlo con algo, una final o un campeonato (…) Le daría la opción de un año más, creo que hay que darle las herramientas como para que pueda competir y dar el salto”, cerró.

En síntesis: