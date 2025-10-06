La continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile es un misterio. Si bien el entrenador sigue con vida en el plano internacional, su presente en el fútbol local -más otras diferencias- lo mantiene en quiebre con la dirigencia.

Ante tal situación, los rumores de una eventual partida son cada vez más grandes, por lo que queda abierta una opción: que se haga cargo de la Selección Chilena. Para Patricio Mardones, es uno de los candidatos ideales.

En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico mediocampista postuló al DT del club de sus amores para que represente al país. Eso sí, dejó claro cuál es su favorito para el puesto.

“Por lo que ha hecho en la U, tiene los merecimientos y lo más importante: conoce el medio y a los jugadores. Sería una buena alternativa. Ahora también hay un nombre fuerte que es el de Manuel Pellegrini“, comenzó señalando.

“Yo lo conozco mucho. Creo que si realmente queremos dar un salto de calidad en general, creo que en la etapa que está Manuel, sería un gran aporte“, agregó el retirado crack.

Finalmente, sobre el DT de Universidad de Chile, lanzó: “Si no es Manuel Pellegrini, creo es un técnico que se ve por lo menos preparado y que tiene conocimiento suficiente como para estar a cargo de alguna selección“.

Gustavo Álvarez ya ha sido vinculado a la banca de La Roja. ¿Dejará Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

¿Saldrá de Universidad de Chile? El incierto futuro de Gustavo Álvarez

Cabe destacar que el estratega del conjunto azul tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Por ende, en caso de querer salir anticipadamente, deberá abonar una cláusula económica.