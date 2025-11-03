Universidad de Chile no pudo en el sur del país y fue derrotada 1-0 por Huachipato en la Liga de Primera 2025. El cuadro azul está en una compleja situación para clasificar a certámenes internacionales.

Ante ello, los cuestionamientos hacia Gustavo Álvarez llegaron inmediatamente. En esta ocasión en específico, hubo un punto que colmó la paciencia de los hinchas: ¿Por qué el DT solamente hizo un cambio en el partido?

Ello fue percibido por Cristián Castañeda: el histórico lateral derecho de los azules sospecha del entrenador. Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP Chile, explicando su apreciación.

“Uno tiende a ser mal pensado y ver que puede estar presionando de alguna forma. Porque al plantel, si se queda para el próximo año, van a tener que traer gente importante”, advirtió.

“Con eso, creo yo que de alguna manera, él hizo uso de esa herramienta para meterle un poco de presión a los dirigentes. Lo leo de esa manera, pero puedo estar equivocado. Hay que preguntarle a él”, agregó.

Cristián Castañeda instaló la duda sobre el deseo de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El futuro de Universidad de Chile con Gustavo Álvarez

Finalmente, Scooby Castañeda se la jugó: aseguró que los azules irán directamente a la próxima edición de la Copa Libertadores. Tiene tranquilidad respecto al cupo para dicho certamen continental.

“Va a conseguir, creo yo, el objetivo del Chile 2. Aquí le alcanza, pero, hay que replantearse para lo que viene“, concluyó el mundialista y referente de Universidad de Chile.

En síntesis…