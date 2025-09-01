El ambiente en Universidad de Chile tras caer contra Colo Colo en el Superclásico quedó encendido. No solo por el resultado obtenido en su visita al archirrival, sino que también por los presuntos insultos de Javier Correa.

Luego del compromiso en Macul, trascendió que el delantero le habría propinado duras palabras a Michael Clark. Entre lo dicho por el atacante, habría aludido a la golpiza contra los hinchas azules en Argentina.

Ante ello, un recordado crack del conjunto laico se desahogó en conversación con BOLAVIP Chile. ¿Quién es? Ese el caso de Martín Gálvez: fulminó a la figura de los albos.

La razón es más que evidente. No toleró sus supuestos dichos contra los fanáticos azules y lo destrozó sin asco. Espera una sanción de oficio por parte de la ANFP.

“La verdad que futbolistas hay muchos, pero educados por la familia, solo algunos. Demuestra que él es un simple futbolista sin cerebro, porque todo esto no le hace bien al medio, no le hace bien al fútbol en general“, lanzó.

“Sería bueno que pudieran sancionar todo esto. La gente tiene cada vez más temor de ir al estadio sabiendo que se pueden encontrar con estúpidos que no tienen el comportamiento que corresponde”, agregó.

Javier Correa recibió toda la furia de los hinchas e históricos de Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El brutal ninguneo del referente de Universidad de Chile

Finalmente, Tincho Gálvez le bajó el peso a Javier Correa. Lo ninguneó sin asco y aseguró que si no fuera porque juega en Colo Colo, nadie lo conocería dentro del continente. Fue durísimo.

“Este es un gallo que está de paso, va a pasar de largo, en diez años más nadie se va a acordar de él. O sea, está lejos de ser un Leo Rodríguez, un (Néstor) Gorosito, un Marcelo Espina. Está muy lejos”, reflexionó.

“Va a ser un extranjero más que pasó por Chile sin pena ni gloria, todo lo contrario. Y la verdad que no hay que preocuparse mucho de lo que diga un vago desconocido en todas partes de América. No existe”, cerró.