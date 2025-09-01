Colo Colo se quedó con la edición 198° del Superclásico del fútbol chileno, en la que con el solitario tanto de Vicente Pizarro, los ‘Albos’ vencieron por la mínima a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

Este duelo como es de costumbre, no estuvo librado de polémicas y una de estas fue en el inicio del partido, la que tuvo como gran protagonista al delantero de Colo Colo, Javier Correa.

El partido llegaba a los 15 minutos, cuando el delantero impacta con un codazo y luego un manotazo a Matías Zaldivia, sin una disputa de balón manifiesta, generando dolor en el zaguero azul.

El juez del partido, Cristian Garay tomó una rápida decisión y le sacó la tarjeta amarilla a Javier Correa, en la que los jugadores de la U pedían algo más que esa amonestación, en la que consideraron una abosluta agresión del atacante argentino.

La jugada que pudo marcar el Superclásico | Foto: Photosport

Lo que dijo Garay a esta jugada

Si bien varios jugadores de la Universidad de Chile pidieron la tarjeta roja para Javier Correa tras este codazo a Matías Zaldivia, el juez del partido les dejó un claro mensaje a ambos equipos tras dicha acción, la que fue captada en terreno.

El periodista Marcelo Díaz en el programa ‘Todo es Cancha’ en Youtube reveló lo que le dijo Cristian Garay a los jugadores tras esta polémica jugada, la que terminó siendo la más comentada finalizado el duelo.

“Terminada la jugada, Zaldivia queda tirado y Garay va donde algunos jugadores de Colo Colo y la U y les dice ‘muchachos, juguemos, juguemos’, yo estaba ahí”, declaró.

Así es como se habría manifestado el juez nacional a esta polémica, la que sin duda pudo marcar lo que era el trámite de este Superclásico, en la que incluso Charles Aránguiz se encargó de mencionar en zona mixta.