Universidad de Chile no pudo en el Superclásico y fue derrotada 1-0 por Colo Colo en el Estadio Monumental. La caída azul en Macul no estuvo exenta de polémicas arbitrales.

¿La razón? Principalmente, desde el conjunto laico reclamaron por la no expulsión de Javier Correa tras una dura infracción sobre Matías Zaldivia en el minuto 14 del primer tiempo.

Luego de proteger el balón contra la línea lateral, el zaguero de la visita recibió un feroz codazo en el rostro por parte del atacante albo. No obstante, Cristián Garay decidió tan solo amonestar al delantero.

Ello colmó la paciencia de Diego Rivarola: el ídolo de Universidad de Chile estalló por tal determinación del juez central. A través de redes sociales, expresó toda su frustración.

¿Cómo lo hizo? En Instagram, publicó una historia del momento exacto del evidente golpe contra el defensor de Universidad de Chile y comentó: “A ustedes les sorprende, a mí no“.

Cabe destacar que minutos más tarde, Franco Calderón recibió tarjeta roja en los azules. En el 31′ del enfrentamiento, el jugador de U. de Chile fue expulsado por una falta por atrás a Vicente Pizarro.

El reclamo de la leyenda de Universidad de Chile