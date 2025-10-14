Universidad de Chile sufrió más de la cuenta, pero logró derrotar 2-1 a Palestino por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul tuvo que luchar con uno menos para quedarse con el compromiso.

¿Quién destacó sobre el resto? Gustavo Álvarez quedó encantado con el rendimiento de una figura del plantel: lo elogió a pesar de que recibió críticas durante el desarrollo del encuentro.

Su nombre: Nicolás Guerra. En conferencia de prensa, el DT del conjunto azul aplaudió la actuación del delantero, que asistió en los dos goles que marcó su equipo. Sin embargo, erró un lanzamiento desde los 12 pasos.

“No nos quedemos con que no convirtió el penal. Para mí fue uno de los mejores partidos de Nico bajo mi conducción. Las asistencias, los duelos ganados, los espacios, los movimientos, la precisión”, lanzó.

“Lo hubiera coronado con el penal, pero el fútbol le va a dar revancha, seguro. Siempre que los niveles son altos, es más fácil. Cuando uno hace un cambio, tiene un componente táctico-teórico”, agregó.

En dicha línea y aludiendo al rendimiento del atacante de 26 años, el DT de Universidad de Chile señaló: “Cuando los rendimientos son buenos, es más fácil que el equipo rinda con 11 o con 10“.

Nicolás Guerra fue elogiado por el DT de Universidad de Chile tras la victoria ante Palestino. (Photosport)

Los números de Nicolás Guerra en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el oriundo de Maipú ha disputado un total de 32 encuentros con la camiseta azul. En dichos partidos, ha anotado seis goles y aportado con seis asistencias.