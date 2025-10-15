Universidad de Chile respira con tranquilidad: Gustavo Álvarez descartó -por el momento- su salida del club. El director técnico explicó con peras y manzanas su futuro en la institución.

En dicha línea, el entrenador ratificó cuánto costaría cortar anticipadamente su vínculo. Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que de querer partir tendría que pagar una importante suma de dinero.

En entrevista con El Mercurio, el DT fue consultado sobre este ítem, específicamente sobre los supuestos 1,2 millones de dólares de su cláusula de rescisión. ¿Qué respondió? Lo confirmó.

“Así es, ¿y le cuento algo? Si me quisieran despedir, mi indemnización sería de 100 mil dólares. Pero no es una queja, como le digo: esa es mi forma de trabajar y así ha sido siempre”, confesó.

Tras ello, se enfocó en desmentir que una salida le beneficiaría a él. Es más, expresó su desazón por dichos rumores, ya que se siente a gusto en la banca de Universidad de Chile.

“Sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, primero, porque es mentira; y segundo, porque yo me siento muy querido por la gente de la U”, lanzó.

Gustavo Álvarez abordó los montos ante una eventual salida suya desde Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los números de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Desde su arribo al club a comienzos de 2024, el DT ha dirigido un total de 89 compromisos con el buzo azul. De ellos, ha logrado ganar 49, empatar 18 y perder 17.