Universidad de Chile sufre por su ajustado calendario. El cuadro azul deberá afrontar el Clásico Universitario ante la UC en plena disputa de las semifinales de Copa Sudamericana.

A pesar de la intención de la directiva laica de reprogramar el duelo contra el archirrival, la ANFP le entregó un portazo. Ello provocó la inmediata reacción de un histórico de la institución.

Su nombre: Héctor Hoffens. En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico delantero del elenco azul arremetió contra las autoridades: le pidió consideración en un momento clave para el club.

“No hay ninguna facilidad, no hay ninguna garantía, un equipo chileno que está representando al país no tiene ninguna ayuda de nada, al contrario“, comenzó señalando con ofuscación.

En dicha línea, agregó: “De la ANFP se puede esperar cualquier cosa, porque no saben ni para dónde va la pelota (…) Es importante porque la U no va a tener la recuperación que tiene ahora en este momento”.

Héctor Hoffens estalló contra la ANFP por la poca consideración con Universidad de Chile.

La advertencia a Universidad de Chile

A pesar de dicha molestia por el fixture del club de sus amores, Chico Hoffens le dejó un potente mensaje a Gustavo Álvarez: regaló el título. Le remarcó que ya no está en la lucha por la corona.

“Yo creo que regaló el campeonato nacional, no con este partido contra La Serena, sino contra Deportes Limache y otros más que se inventaron cosas“, reflexionó el recordado mediapunta.

“Con la experiencia que hemos pasado, regalamos un campeonato que podría haber sido nuestro“, concluyó.