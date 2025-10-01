Universidad de Chile tiene en vilo el Clásico Universitario ante Universidad Católica. ¿La razón? El cuadro azul quiere suspender el compromiso debido a su participación en las semifinales de Copa Sudamericana.

Si bien el reglamento no le permite reprogramar el duelo ante la UC, la intención de la directiva laica es clara: no quiere jugar en medio de la definición continental ante Lanús (23 y 30 de octubre).

Ante tal panorama, Patricio Yáñez estalló en los micrófonos de Radio Agricultura. El comentarista deportivo no quiere saber más de este tipo de problemas: llamó a jugar como sea.

“Me parece que la exigencia es mínima y una burrada tremenda suspender partidos. Les falta competitividad, los jugadores llevan tres meses sin jugar de manera continua”, reflexionó.

“Pongámonos exigentes y que el futbolista tenga el sacrificio y no que le estén dando una semana de descanso y suspender partidos porque van a llegar cansaditos. Eso nos daña el nervio competitivo”, agregó.

Universidad de Chile se tiene que medir ante Universidad Católica el domingo 26 de octubre. (Créditos: Photosport)

El complejo calendario para Universidad de Chile

Cabe destacar que los azules afrontarán el partido de ida ante Lanús el jueves 23 de octubre. Tras ello, se medirán ante la UC el domingo 26 del mismo mes y luego jugarán la vuelta ante los granates el jueves 30.

¿Se suspenderá el Clásico Universitario? Todo indica que, tal como adelantó la ANFP, se llevará a cabo en la fecha establecida. Por reglamento, no hay nada que le entregue la razón a los azules.