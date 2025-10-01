En las últimas horas se ha montado una importante polémica dentro del fútbol chileno y todo esto tras lo que fue la programación de la ANFP al Clasico Universitario entre la Universidad Católica y Universidad de Chile, la que interfiere con la importante llave de la U en Copa Sudamericana ante Lanús.

Por este tema, el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ en la que se refirió a esta situación y desaprobó lo que fue el accionar de la ANFP ante el importante escenario que debe afrontar la U. de Chile.

“Yo creo que acá la ANFP se está apegando a un reglamento a la letra, pero no a un espíritu, el espíritu en el fondo lo que quiere decir es que un equipo que está jugando semifinales de un torneo internacional, no tiene que tener un partido en 72 horas, el reglamento y la literalidad habla del partido previo, pero el espíritu no diría antes o después, el espíritu es que no juegue 72 horas ni antes ni después de esos partidos”, comenzó señalando Fouillioux.

Siguiendo en su explicación, el comunicador encuentra insólito que para esta situación no haya existido un poco de consideración a la importante etapa que vive la U a nivel internacional, pero si para otros casos, en la que detalla cada uno de estos hechos.

“No se está respetando el espíritu, pero si la literalidad de la norma. A mí me parecería bien si de hoy es más tenemos esto, si este es el escenario, porque este año fue el chiste de los partidos suspendidos, Colo Colo hizo una comida de gala, que al final tuvo que hacer algo más chico y se suspendió un partido”.

El Clásico Universitario está programado | Foto: Photosport

“Hubo clubes que no tenían estadio para jugar, Católica en su momento con Unión Española, algo mucho peor, un partido que no se jugó cuando Santiago Morning en el día no estaba la cancha en condiciones porque era una miseria y suspendieron el partido, Palestino hace muy poco tenía un viaje a La Paz y lo suspendieron”, declaró.

Finalmente, Fouillioux espera que si en la ANFP van a ser tajantes ante este tipo de acciones, puedan seguir una línea importante de aquí en adelante, para que no existe ningún tipo de problema o cuestionamientos ante cualquier programación.

“Si esto llega para quedarse a mí me parece perfecto, pero que se cumpla a rajatabla y que sea lo mismo para todos y salvo causas de fuerza mayor, se pueda suspender”, cerró.